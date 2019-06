Sudans militærråd skroter avtaler med protestbevegelsen

utenriks

Det opplyser formannen i rådet til sudansk fjernsyn natt til tirsdag.

Ifølge rådet er protestbevegelsen «medskyldig» i at forhandlingene om maktovertakelse i Sudan settes tilbake. General Abdel-Fattah al-Burhan sier at rådet planlegger et nytt valg om ni måneder.

– Dette er et kritisk punkt i vår revolusjon. Militærrådet har valgt eskalering og konfrontasjon. De er kriminelle som bør behandles som Omar al-Bashir. Nå er situasjonen enten oss eller dem, og det er ingen annen vei, sier talsmann Mohammed Yousef al-Mustafa i protestbevegelsen.

– Alarmerende

Samtidig skal FNs sikkerhetsråd tirsdag diskutere krisen. Over 35 mennesker ble drept og hundrevis såret da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter i Sudans hovedstad Khartoum, ifølge leger i landet. FNs generalsekretær António Guterres kaller meldingene om drepte demonstranter for alarmerende.

– Det som er tydelig for oss er at det ble brukt overdreven makt mot sivile. Mennesker er døde. Andre er skadd, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Nye protester

Protestbevegelsens ledere oppfordrer til nye demonstrasjoner allerede mandag kveld, mens FN fordømmer sikkerhetsstyrkenes bruk av makt mot sivile. Det samme gjør USA, som kaller de militære ledernes fremferd for brutal.

Protestbevegelsen, som består av en allianse av opposisjonsgrupper og aktivister, krever at det settes inn et sivilt styre, etter at landets mangeårige president Omar al-Bashir ble styrtet i april. Demonstrantene krever sivilt styre.

