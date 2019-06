Tysk sosialdemokrat med uvanlig støtte til Trump

utenriks

– Kritikken hans av Kina er berettiget, det samme er motet hans når han snakker med Nord-Korea, sier Gabriel til den tyske avisen Augsburger Allgemeine.

Gabriel er tidligere utenriksminister og en veteran i det tyske sosialdemokratiske partiet SPD.

I intervjuet roser 59-åringen også Trump for måten han har lagt press på europeiske land for å hente fremmedkrigere hjem fra Syria og stille dem for retten selv.

Trump har tidligere bedt europeiske land hente hjem over 800 IS-krigere som er tatt til fange av kurdisk milits i Syria. Utspillet møtte motstand fra flere europeiske land. Storbritannia ønsker blant annet å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere.

Gabriel stiller seg imidlertid kritisk til hvordan Trump har bidratt til økte spenninger internasjonalt.

Den tidligere partilederen har hatt en rekke ministerposter under Angela Merkels tid som statsleder.

(©NTB)