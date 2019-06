Ankesak i gang for overgrepsdømt kardinal i Australia

utenriks

Pell ankom domstolen rett fra sin fengselscelle, ikledd prestekrage. Ankesaken vil ledes av tre dommere i høyesteretten i delstaten Victoria.

Han vil sammen med sine forsvarere ta til orde for at dommen er basert på forklaringen til kun ett overlevende offer og at dommeren så bort fra forsvarets bevis.

Den historiske dommen mot Pell falt i desember i fjor, da han ble dømt til seks års fengsel for voldtekt og andre overgrep mot to korgutter. Ofrene var 12 og 13 år gamle da overgrepene skjedde i 1996 og 1997. En av dem døde av en overdose i 2014.

Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

Det er satt av to dager til saken, men dommernes kjennelse kan la seg vente i ta flere uker.

