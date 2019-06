Frederiksen har stemt – er ikke skråsikker på seier

utenriks

Frederiksen ankom onsdag formiddag valglokalet i Værløse nord for København sammen med sin forlovede for å avgi stemme i folketingsvalget. Men selv om meningsmålingene gir rød blokk et klart forsprang, virker hun ennå ikke sikker på at Danmark får en ny rød regjering.

– Det er jeg ikke overbevist om. Nå er det danskene som skal si sin mening, og valg i Danmark pleier å være tette. Derfor er mitt budskap i de siste timer at hvis man vil være helt sikker på en ny regjering, så skal man stemme sosialdemokratisk i dag, sa hun.

Valget i Danmark holdes på selveste grunnlovsdagen, det nærmeste man kommer en nasjonaldag i Danmark, og statsminister Lars Løkke Rasmussen innledet dagen med å holde tale i Slangerup.

Løkke advarer mot rød politikk

Talen brukte han til å rette kritikk mot Socialdemokratiets økonomiske politikk og advare mot et mørkerødt Danmark.

– Vår samfunnskake blir tatt for gitt, og alle partier har det travelt med å dele kakestykker ut til høyre og venstre, men det er ingen som tenker på bakeren, sa Løkke Rasmussen og fastslo at pengene skal tjenes før de kan brukes.

– Tal for deg selv, lød tilropet fra en av tilskuerne.

Løkke Rasmussen fortsatte med å advare mot at et maktskifte vil innebære det mest sosialistiske regjeringsprogrammet på flere tiår.

– Jeg frykter at politikken lynraskt går fra rød til mørkerød, sa statsministeren og tilføyde at man er nødt til å ta farge av alle partier som bringer en til makten.

Blant partiene i rød blokk er Enhedslisten (Rødts søsterparti) og Socialistisk Folkeparti (SVs søsterparti). Sistnevnte har blant annet stilt ultimatum om at taket på kontantstøtten må fjernes. Kontantstøtten er en blanding mellom sosialhjelp og arbeidsløshetstrygd.

– Useriøst

Frederiksen kalte på sin side Løkkes utspill under valgkampen for useriøse etter at han tirsdag sa at hans førsteprioritet er et regjeringssamarbeid mellom Venstre og Socialdemokratiet på tvers av fløyene.

– Jeg synes det er noe useriøst at man kommer med flere forslag til en regjering under én valgkamp, sa Frederiksen.

Løkke Rasmussen gikk i begynnelsen av valgkampen inn for å fortsette regjeringssamarbeidet med Det Konservative Folkepartiet (Høyres søsterparti) og Liberal Alliance. I midten av mai kunngjorde han at plan B var å danne en samlingsregjering med Socialdemokratiet, og dagen før valget gikk han enda lengre og sa at dette er hans førsteprioritet.

Forslagene er blitt kontant avvist av Frederiksen. Hennes plan A er å danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering med parlamentarisk støtte fra de andre partiene i rød blokk, samtidig som hun vil samarbeide med både høyre- og venstresiden i Folketinget.

Meningsmålingene har i lengre tid spådd klar seier til Socialdemokratiet og deres allierte i Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, samt grønne Alternativet.

Venstresiden leder stort

Ifølge den siste målingen fra Voxmeter ligger rød blokk an til å sikre seg 108 av de 175 representantene i Folketinget, noe som i så fall vil være det beste resultatet for venstresiden på nærmere 50 år.

Blå blokk, med Løkke Rasmussen og hans parti Venstre i spissen, ser ut til å måtte nøye seg med 67 representanter.

Dersom denne og øvrige målinger slår til, og de danske velgerne stemmer som de har sagt at de vil gjøre, vil den 41 år gamle tobarnsmoren Mette Fredriksen fra Aalborg overta som statsminister.

Hun har sittet i Folketinget siden 2001, har vært både arbeids- og justisminister og overtok som partileder i Socialdemokratiet i 2015.

Valglokalene stenger klokka 20 og de første valgdagsmålingene er ventet kort tid etter.

