Irans leder kaller fredsplan et stort svik

utenriks

Khamenei advarer i klare ordelag andre land i Midtøsten mot å støtte fredsplanen, som president Donald Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner har brukt to år på å utarbeide.

Foreløpig har ingen sett fredsplanen, som Trump ubeskjedent nok har omtalt som «århundrets avtale». Senere i måneden har imidlertid Kushner invitert til konferanse Bahrain, der han ifølge Det hvite hus skal presentere deler av planen.

Palestinerne og flere arabiske stater vil boikotte konferansen, og Irans øverste leder advarer andre mot å stille.

– Hensikten med denne konferansen er å virkeliggjøre USAs forræderske og feige plan for Palestina, som de kaller århundrets avtale, sa Khamenei i en TV-tale onsdag.

– Århundrets avtale vil med Guds hjelp aldri bli satt ut i livet. Dette er et stort svik mot den islamske verden. Vi håper at lederne i Saudi-Arabia og Bahrain innser hvilken hengemyr de nå tråkker i og hvor skadelig det vil bli for dem i framtida, sa han.

