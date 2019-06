utenriks

Prognosen til Danmarks Radio (DR) er basert på nesten 30 prosent av stemmene i valget. I likhet med valgdagsmålingene viser den at partiene i rød blokk ligger an til å få flertall.

Islamkritiske Stram Kurs kan komme over sperregrensen og få representanter i Folketinget, ifølge prognosen. Valgdagsmålingene tyder på at partiet vil komme under sperregrensen.

(©NTB)