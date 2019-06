Toryene har lagt fram tidsplan for valg av Mays etterfølger

utenriks

Storbritannias konservative parti la onsdag fram en tidsplan for valget av en ny leder og statsminister.

May går av som toryenes leder fredag, men blir sittende som statsminister fram til slutten av juli. Innen da må en ny leder være på plass.

Partiet har nå elleve kandidater til å overta etter May, mens to andre allerede har trukket seg. Fristen for å stille som kandidat utløper mandag.

Den første avstemningen blir holdt 13. juni. Da vil kandidater med mindre enn 5 prosents oppslutning, ryke ut. De neste valgrundene holdes 18. 19. og 20. juni. For hver runde ryker den minst populære kandidaten ut.

De to kandidatene med størst oppslutning vil være med i en avgjørende runde der alle partiets rundt 160.000 medlemmer deltar.

Vinneren blir kunngjort i uken som begynner mandag 22. juli.

