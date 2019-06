EUs sentralbank beholder historisk lav rente

utenriks

Det kunngjorde banken torsdag etter sitt månedlige rentemøte.

Renta ble sist gang justert i mars 2016 da den ble kuttet til det nåværende nivået.

ESB har tidligere meldt at rentene skal holdes i ro fram til 2020. Nå melder banken at det tidligst kommer en renteøkning i midten av 2020.

Den varsler også at den vil tilby lave renter på toårige lån til banker i eurolandene slik at de fortsatt kan gi billige lån til bedrifter.

Eurosonen sliter med lav inflasjon, og frykten er stor for lavere økonomisk vekst, ikke minst på grunn av brexit og handelskrigen mellom USA og Kina.

Flere analytikere har spådd at verden vil oppleve en økonomisk nedgang mot slutten av 2019 eller i 2020.

Ved å beholde renta såpass lav, håper ESB at inflasjonen skal komme nærmere målet om 2 prosent.

Rentemøtet ble holdt to dager etter at USAs sentralbank Federal Reserve signaliserte at den er villig til å gjøre mer for å stimulere amerikansk økonomi hvis handelskrigen med Kina får negative konsekvenser.

Det ble ikke nevnt noe om kutt i styringsrenta, men uttalelsen tolkes slik at banken er villig til å bruke rentekutt for å få fart på økonomien etter at den i flere omganger har satt renten opp.

(©NTB)