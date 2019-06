FN-eksperter vil ha granskning av Filippinene

utenriks

Siden Rodrigo Duterte ble president i 2016 og startet sin krig mot narkotika, er over 5.000 narkomane og narkoselgere drept i politiaksjoner, ifølge offentlig statistikk.

Ifølge Human Rights Watch kan dødstallet være over 12.000 når også ofrene for borgerverngrupper og innleide styrker blir tatt med.

FNs spesialrapportører mener at det har vært en kraftig forverring når det gjelder menneskerettighetene på Filippinene de siste årene, og fredag tok de til orde for at FNs menneskerettighetsråd iverksetter tiltak. De framholdt også at det har vært en rekke angrep på mennesker og institusjoner som forsvarer menneskerettighetene på Filippinene.

Den filippinske regjeringen reagerer sterkt på forslaget og anklager FN-ekspertene for å drive med «utilgivelig innblanding».

En talsmann for regjeringen beskylder også ekspertene for å ha gjengitt fakta på en fullstendig falsk og subjektiv måte, og for ondskapsfulle beskyldninger mot landets rettmessige myndigheter.

