19 drept i angrep mot landsby i Burkina Faso

– Titalls væpnede menn utførte angrepet i distriktet Arbinda, flere personer ble skutt og drept, sier en lokal tjenestemann som ikke vil bli navngitt.

Angrepet skjedde mellom klokka 15 og 17 søndag, ifølge tjenestemannen.

Et krisemøte var mandag i gang for å diskutere situasjonen, tilføyer vedkommende. En kilde i sikkerhetsstyrkene sier 19 lik er funnet, men at det letes flere ofre.

Flere timer før angrepet stanset væpnede menn tre kjøretøy i Arbinda og satte fyr på dem. En sjåfør ble drept, ifølge kilden.

Arbinda har de siste månedene vært åsted for en rekke jihadist-angrep og påfølgende voldshandlinger mellom folkegrupper. Det har skjedd på tross av en opptrapping i sikkerhetsoperasjonene i det urolige området nord i Burkina Faso.

Burkina Faso er blitt rammet av et økende antall blodige angrep som en rekke ytterliggående islamistgrupper får skylden for. Over 400 mennesker er drept i slike angrep siden 2015, ifølge nyhetsbyrået AFPs oversikt.

Hundrevis av skoler nord i landet har dessuten måttet stenge dørene etter at lærere flyktet fra regionen fordi de ble mål for angrepene.

Enkelte vestlige borgere har blitt tatt som gissel og er i noen tilfeller drept.

Den tidligere kolonimakten Frankrike har utplassert 4.500 soldater i Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad. Den såkalte Barkhane-operasjonen har som mål å støtte lokale styrker for å nedkjempe jihadistene.

