Kim Dotcoms utleveringssak havner i høyesterett

Kim Dotcom, som opprinnelig heter Kim Schmitz, ble pågrepet i New Zealand i januar 2012, anklaget for hvitvasking av penger og ulovlig fildeling på nettet i stor skala. Tyskeren har siden da kjempet en kamp i rettsapparatet mot utlevering til USA.

Amerikansk påtalemyndighet mener Megaupload fikk inntekter tilsvarende 1,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra folk som lastet ned filmer, musikk og TV-programmer ulovlig.

I desember 2015 kom distriktsdomstolen i Auckland i New Zealand til at Dotcom og hans medarbeidere kunne utleveres, en avgjørelse som ble opprettholdt i neste rettsinstans, på nivået som tilsvarer norsk lagmannsrett, i februar 2017.

Dotcom anket avgjørelsen, men tapte også ankesaken i juni i fjor.

Det er satt av fem dager til behandling av saken hans i høyesterett denne uka. Om retten finner at Dotcom og hans medarbeidere Mathias Ortmann, Finn Batato og Bram van der Kolk kan utleveres, ligger siste avgjørelse hos landets justisminister.

Dotcom skriver på Twitter mandag at han «i 2005 skapte et nettsted som gjorde det mulig for folk å laste opp filer til skyen. På den tiden kunne bare små filer sendes med epost. Megaopplasting gjorde det mulig for brukere å sende en lenke til en fil med epost. Det var det.»

–I 2019 avgjør New Zealands høyesterett om jeg skal utleveres for denne «forbrytelsen», legger han til

Avgjørelsen er ventet fredag.

Dotcom har bodd i New Zealand siden 2010.

