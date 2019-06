Politisk krise etter massiv protest mot utleveringslov i Hongkong

utenriks

Det begynte som en fredelig demonstrasjon, men utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi søndag, der politifolk brukte køller og pepperspray, mens noen av demonstrantene svarte med å kaste flasker.

Mandag morgen sto politiet fremdeles vakt rundt parlamentsbygningen, melder Reuters.

Kinesisk kommentar

I en lederkommentar i The China Daily mandag går avisa langt i å anklage andre land for å stå bak det de omtaler som forsøk på å forårsake uro i regionen. Det listes om konkrete politiske utspill som alle skal ha ledet opp til demonstrasjonene.

– Alle disse utenlandske trekkene er udiskutable politiske grep og forsøk på å blande seg i Hongkongs interne anliggende, med det endelige målet å undergrave Kinas suverenitet, heter det i lederen.

– Man kan ikke la være å spørre seg om Hongkong er beleiret av fremmede makter som samarbeider med lokale opposisjonelle som kommer med ubekreftede påstander om at utleveringsloven vil bli brukt som et middel for å arrestere politiske aktivister, skriver den statlige kinesiske avisa.

Over 1 million

Hongkongs politiske lederskap – og Kina – mener den nye loven er nødvendig for å tette smutthull og å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet. Folket er tydeligvis ikke enige i at en lov om utlevering skal være nødvendig, og organisatorene av demonstrasjonene hevder at 1.030.000 personer deltok i protestene søndag. Politiet mener det korrekte antallet var 240.000.

En lignende demonstrasjon samlet rundt 130.000 mennesker i Hongkong i april, ifølge arrangøren Civil Human Rights Front.

3.000 medlemmer av advokatforeningen Law Society gjennomførte torsdag en stille protest mot lovforslaget.

Starter onsdag

Den lovgivende forsamlingen i landet vil starte diskusjonene rundt lovforslaget onsdag.

I kjølvannet av demonstrasjonen i Hongkong demonstrerte flere hundre personer utenfor det kinesiske konsulatet i Vancouver søndag, lokal tid i Canada.

– Denne lovendringen vil berøre flere millioner mennesker, ikke bare i Hongkong, mennesker over hele verden, sier Mabel Tung, som organiserte protesten i Vancouver.

Hun er styreleder i Vancouver Society in Support of Democratic Movement og kom til Canada fra Hongkong for 40 år siden.

(©NTB)