Rouhani tror atomavtalen kan reddes

– Vi tror fortsatt at avtalen kan reddes, og Tyskland og EU kan spille en avgjørende positiv rolle i denne prosessen, sa Rouhani under møtet med Maas.

USA trakk seg i fjor fra avtalen og innførte omfattende sanksjoner mot Iran, blant annet rettet mot oljesektoren og bankvirksomhet.

Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU har på sin side slått ring om avtalen, og EU varslet mottiltak mot de amerikanske sanksjonene.

Anriker mer uran

Iran varslet i mai at landet som svar på USAs sanksjoner trekker seg fra deler av avtalen og trapper opp anrikingen av uran.

Rouhani kaller de amerikanske sanksjonene «økonomisk terrorisme» og ber europeiske land om å leve opp til sine forpliktelser i avtalen, noe de ifølge ham ikke til det fulle har gjort.

Irans mål er å utvide samarbeidet med EU og Tyskland i særdeleshet, understreket Rouhani under møtet med Maas.

Vanskelig uten USA

Maas hadde mandag også samtaler med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif, i håp om å redde atomavtalen.

– Vi er ikke i stand til å utføre mirakler, men vi skal gjøre alt vi kan for å unngå sammenbrudd, sa Maas etter møtet med Zarif.

– Vi vet at Iran ble lovet økonomiske fordeler og at det er vanskelig å virkeliggjøre dette uten USA. Men jeg tror også at det er politisk og strategisk interesse ved å opprettholde avtalen og dialogen med Europa. Det må også Teheran innse, sa Maas.

Advarer USA

Den iranske utenriksministeren advarte på sin side USA mot følgene av sanksjonene, som han omtaler som «økonomisk krigføring» mot Teheran.

– Man kan ikke regne med at de som utfører og støtter økonomisk krig mot det iranske folk, forblir trygge, sa han.

– Donald Trump har selv kunngjort at USA har gått til økonomisk krig mot Iran. Den eneste løsningen for å redusere spenningen i denne regionen, er å stanse den økonomiske krigen, sa Zarif.

Iran har gitt Europa frist til 7. juli med å finne en måte å omgå USAs sanksjoner på og truer med ytterligere opptrapping av uran-anrikningen dersom det ikke kommer en løsning på bordet.

