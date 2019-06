Ebolatilfelle oppdaget i Uganda

utenriks

Et utbrudd av den dødelige blødningsfeberen startet i nabolandet Kongo i fjor, og tilfellet som nå er oppdaget, er det første der smitten har spredt seg over landegrensen.

Departementet opplyser at pasienten er en kongolesisk kvinne i et distrikt som grenser til Kongo.

De lokale helsemyndighetene har hatt grensen under oppsyn og har isolert mulige ebolapasienter, men oppdagelsen av sykdomstilfellet ses på som et tilbakeslag for arbeidet.

I Kongo har det vært mer enn 2.000 bekreftede og sannsynlige tilfeller av ebola siden august. Rundt 1.400 personer har mistet livet.

En ekspertkomité fra Verdens helseorganisasjon (WHO) konstaterte i april at situasjonen var dypt bekymringsfull, men at det ennå ikke var snakk om en internasjonal krise. Dokumentert spredning over landegrensene er et av kriteriene for en slik kategorisering.

Uganda har hatt flere ebolautbrudd siden 2000.

(©NTB)