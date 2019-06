200 saksøker tre selskaper etter dødsbrann i London

utenriks

71 personer døde i brannen i den kommunale boligblokken vest i London, der ilden spredte seg svært raskt.

Brannen skal ifølge søksmålet ha startet i et kjøleskap, med feil eller feilvare, i femte etasje. En av årsakene til at flammene spredte seg så raskt, var at bygningen var kledd med fasadeplater som inneholdt brennbart materiale.

Robert Mongeluzzi i Saltz Mongeluzzi Barrett & Bendesky kunngjorde søksmålet på Twitter tirsdag.

Advokatfirmaet representerer 200 saksøkere, både overlevende etter brannen og pårørende av omkomne, som saksøker tre selskaper som produserer enten kjøleskapet eller fasadekledningen: Whirlpool, Arconic Inc., og Celotex Corporation.

Ifølge søksmålet visste Celotex at fasadeplatene ikke burde brukes for bygg som var så høye som Grenfell Tower, men valgte likevel å levere varen.

Søksmålet er neste 600 sider langt, men inneholder ikke opplysninger om hvor mye saksøkerne krever i erstatning.

