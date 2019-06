Filippinsk fiskebåt rent i senk i Sør-Kinahavet

utenriks

Fartøyet forlot deretter de 22 filippinske besetningsmedlemmene, sier forsvarsminister Delfin Lorenzana. Han krever granskning av hendelsen 9. juni på Reed Bank utenfor den vestlige filippinske provinsen Palawan.

Lorenzana ber om at det nå tas diplomatiske skritt for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Utviklingen er delikat i et havområde som flere land gjør krav på. Spenningen har steget kraftig de siste årene etter at Kina har bygget ut sju omstridte rev til små øyer som kan brukes som framskutte militærbaser.

De 22 besetningsmedlemmene på fiskefartøyet F/B Gimver 1 ble reddet av et vietnamesisk skip. En fregatt fra den filippinske marinen som patruljerte i området tok senere hånd om dem.

Den filippinske kystvakten undersøker nå om kinesiske fiskere var innblandet i hendelsen, eller om det kan ha vært et fartøy fra Vietnam eller ett av de andre landene i regionen. De vurderer også om kollisjonen skjedde med hensikt.

Kinesiske tjenestemenn har så langt ikke uttalt seg om saken.

