Mange drept i Boko Haram-angrep i Kamerun

utenriks

Nærmere 300 medlemmer av den væpnede islamistgruppa deltok i angrepet mot landsbyen Darak. 16 regjeringssoldater, åtte sivile og 64 opprørere ble drept i kampene, ifølge forsvarsminister Joseph Beti Assomo.

Nærmere 30.000 mennesker er drept og over 2,5 millioner er drevet på flukt siden Boko Haram begynte sin blodige kamp for en selvstendig islamistisk stat i Nord-Nigeria for om lag ti år siden.

Islamistgruppen har også gjennomført en rekke angrep i nabolandene Tsjad, Niger og Kamerun, som alle har bidratt med soldater i en flernasjonal styrke som bekjemper Boko Haram.

(©NTB)