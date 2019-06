Frontline: Ingen forurensning i sjøen ved oljetanker utenfor Iran

utenriks

I en uttalelse til nyhetsbyrået DPA sier rederiet at alle sikkerhetsprosedyrer ble fulgt da skipet seilte gjennom Hormuzstredet.

Så langt er det ikke kommet meldinger om forurensing i sjøen ved skipet, ifølge uttalelsen.

Oljetankeren begynte å brenne etter en eller flere eksplosjoner torsdag morgen. Flere kilder har konkludert med at skipet ble utsatt for et angrep.

75.000 tonn hydrokarboner av typen nafta var om bord på tankskipet da det begynte å brenne, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De siste bildene av skipet tyder på at brannen er slukket, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

