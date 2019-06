Høyesterett i Ecuador sier ja til homoekteskap

utenriks

Avgjørelsen blir sett som en milepæl for det katolske landet. Etter lang kamp i rettssystemet kunngjorde høyesterett i Ecuador onsdag avgjørelsen om at de to parene kan gifte seg. Dommerne stemte i favør av de fire saksøkerne, med fem mot fire stemmer, etter en lukket behandling i retten.

En av saksøkerne, Efraín Soria, sier til nyhetsbyrået AP at han og kjæresten Xavier Benalcázar straks vil gå i gang med å planlegge bryllupet og at avgjørelsen er en glede for «hele vårt miljø og hele Ecuador».

Det er ikke umiddelbart klart hvilken betydning avgjørelsen får på sikt, men flere ser på den som en anerkjennelse av likekjønnede ekteskap som legger grunnlaget for en lovendring.

Ecuador vil i så fall følge en håndfull andre latinamerikanske land som har anerkjent likekjønnede ekteskap allerede, inkludert Mexico, Brasil og Argentina.

I alt har 29 land tillatt vielser av likekjønnede, ifølge den amerikanske nettsiden Pew Research Center. Nederland var først ute og vedtok loven allerede i 2001, mens Norge var det sjette landet i verden, da vi som innførte felles ekteskapslov i 2008, etter Belgia, Canada, Spania og Sør-Afrika.

I mai ble Taiwan det første asiatiske land som legaliserte likekjønnede ekteskap, til tross for at et flertall i befolkningen var imot dette ved en folkeavstemning i 2018.

(©NTB)