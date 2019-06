Stanford-trener fikk første dom i opptaksjuks-saken i USA

utenriks

Den tidligere treneren i seiling, John Vandemoer (41), fikk en mildere behandling av retten fordi han allerede i mars erkjente skyld, og han slapp fengsel.

Vandemoer mottok bestikkelser for føre opp ungdomsskoleelever som rekrutter til laget hans ved universitetet, noe som bidro til å få dem inn ved prestisjeuniversitetet Stanford.

Husarrest

De seks første månedene av straffen skal han sone i husarrest i eget hjem. Boten som skal betales er satt til 10.000 dollar. Alle pengene han mottok, 610.000 dollar, gikk til utstyr til seilerlaget, ifølge hans advokat Robert Fischer, som argumenterte med at Vandemoer har lidd nok med tap av jobb og bosted som følge av saken.

– Vi vil fortsette å jobbe for å få straffutmålinger som gir mening i disse sakene, uttaler aktor Andrew Lelling i Massachusetts i en kunngjøring.

50 velbemidlede foreldre er anklaget i collegeskandalen, inkludert skuespillerne Lori Loughlin og Felicity Huffman. 22 personer har så langt erkjent skyld.

Flere dommer kommer

Ringlederen bak nettverket av trenere og universitetsansatte som har bidratt, William «Rick» Singer, skal ifølge myndighetene ha distribuert i alt 25 millioner dollar til sine kontakter i bytte for å få tenåringer inn på eliteuniversiteter. Singer har også tilstått og samarbeidet. Hans dom faller 19. september.

Huffman, som er gift med skuespiller, William H. Macy erkjente skyld i mai for å ha betalt 15.000 dollar for å fikse på opptaksprøveresultater, og dommen faller 13. september. Loughlin og ektemannen har ikke erkjent skyld, og deres rettssak er ennå ikke berammet. Saken ventes ikke å komme opp før om flere måneder.

En kinesisk familie har innrømmet å ha betalt Singer 6,5 million dollar, som tilsvarer over 56 millioner kroner etter dagens kronekurs, for å garantere at datteren deres skulle få plass på Stanford med Vandemoers hjelp. Jentas mor sier de ble lurt til å tro at den svimlende summen skulle gå til en god sak.

En annen kinesisk familie har forklart at de har betalt Singer 1,2 millioner doller for å få datteren inn ved Yale.

(©NTB)