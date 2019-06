Besetningen på tankskip så «flygende objekt»

utenriks

Yutaka Katada, president i japanske Kokuka Sangyo, avviser på en pressekonferanse i Tokyo at skipet ble truffet av en torpedo, slik enkelte meldinger gikk ut på torsdag.

– Skaden er over vannlinjen. Den ville ha vært under hvis det var en torpedo. Så jeg tror den opplysningen ikke stemmer, sier Katada.

Kokuka Courageous, som er lastet med 25.000 tonn metanol, ble angrepet to ganger med noen timers mellomrom, opplyser Katada. Det var før den andre eksplosjonen at mannskapet så noe i lufta.

– Fløy inn

– Mannskapet forteller at de ble truffet av en flygende gjenstand. De så det med egne øyne. Meldingen vi har mottatt sier at noe ser ut til å ha fløyet inn, og det inntraff en eksplosjon som laget et hull i skipsskroget, sier presidenten.

Selskapet Kokuka Sangyo opplyste til TradeWinds torsdag at begge angrepene rammet skipet på babord side. Den første eksplosjonen inntraff i skipets akterende og forårsaket en brann i maskinrommet som ble slukket raskt.

Skipet ble evakuert etter den andre eksplosjonen.

Det filippinske mannskapet vendte imidlertid tilbake for å få tankerens kraftforsyning i gang igjen, opplyser Katada. Tankeren var fredag morgen under slep, på vei til havn i De forente arabiske emirater.

Ingen fare for forlis

Lasten er ifølge det japanske selskapet intakt og det skal ikke være fare for at skipet synker.

Det brøt torsdag ut brann på Fredriksen-eide tankskipet Front Altair etter at det ble angrepet i samme område. Detaljene i hendelsen er fortsatt uklare.

USA hevder å ha video og bilder av et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet Kokuka Courageous, sier kilder til CNN fredag.

