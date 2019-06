Tiltalte nekter skyld etter terror i Christchurch

utenriks

28 år gamle Brenton Tarrant møtte fredag i retten i Christchurch via videolink fra et høysikkerhetsfengsel i Auckland i New Zealand.

Han er tiltalt for deltakelse i en terrorhandling, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk under angrepet 15. mars mot moskeene al-Noor og Linwood.

Tarrant satt taus og lyttet, mens hans forsvarer Shane Tait sa i retten fredag at hans klient ikke erkjenner skyld etter noen av tiltalepunktene.

Tarrant beskrives som høyreekstremist. Han strømmet massakren direkte på internett via Facebooks strømmetjeneste. På internett var det også publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Det er første gang at landets terrorlovverk, som ble innført i 2002, er tatt i bruk. Det har aldri blitt brukt i en rettssal i landet. Beslutningen om å sikte ham for terror er tatt etter rådføring med aktorer og offentlig oppnevnte rettseksperter, opplyste politiet.

