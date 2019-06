Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg

utenriks

Mordaunt omtaler seg selv som en hardnakket brexit-forkjemper, i likhet med tidligere utenriksminister Boris Johnson – mannen som ligger best an til å ta over som partileder i De konservative.

– Det er farer knyttet til å ri på populisme-tigeren. Ikke minst det at flertallet skremmes bort. Ikke minst det at den vil tilintetgjøre deg til slutt, skrev Mordaunt i en kronikk i den britiske tabloidavisa Daily Mail lørdag.

Mordaunt støtter nåværende utenriksminister Jeremy Hunt, som regnes som en sentrumskandidat i kampen om å overta for avtroppende statsminister og toryleder Theresa May. Hunt kom på andreplass bak Jonson i torsdagens første avstemningsrunde blant de konservative parlamentsmedlemmene.

Johnson fikk støtte fra 114 av de 313 folkevalgte, langt foran Hunts 43 stemmer.

Mordaunt mener De konservative trenger en leder som verken er «remainder» eller en «leaver» – betegnelsen på medlemmer av de to leirene som er henholdsvis imot og for britisk EU-medlemskap.

– Vi trenger en demokrat. Vi trenger en lytter. Vi trenger en forhandler. Vi trenger en som forener, skriver forsvarsministeren.

Hun hyller Hunt som «en som handler, ikke bare sier», og fortsetter:

– En som skaper muligheter, ikke bare utnytter dem. En som bringer folk sammen, ikke splitter dem, sier Mordaunt.

