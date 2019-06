Front Altair-mannskap på plass i Dubai

utenriks

Tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous ble rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukta torsdag. Det brøt ut brann på Frontline-skipet, og besetningen ble evakuert og satt i land i Iran.

– De 23 besetningsmedlemmene på Front Altair er trygge og har det bra. Det legges snarlige planer om å sende dem hjem, heter det i en uttalelse fra Frontline lørdag.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA skulle de sendes med fly fra Bandar Abbas i Iran til Dubai. Lørdag kveld melder nyhetsbyrået AP at mannskapet var på en Iran Air-flygning som landet i Dubai i De forente arabiske emirater.

Brannen på Front Altair var bekreftet slukket fredag.

– Front Altair er på vei mot Fujairah-Khor Fakkan-området i De forente arabiske emirater, opplyste havneledelsen i den iranske havnebyen Hormozgan til ISNA lørdag.

– Tankskipet har forlatt Irans territorialfarvann, sa han videre, og la til at skipet taues og blir sprayet med vann for å kjøle ned skroget underveis.

Det japanske tankskipet Kokuka Courageous gikk for egen maskin lørdag, med kurs for Emiratene.

– Vi vet ennå ikke om det legger til havn i Khor Fakkan eller Fujairah, siden de to stedene ligger nær hverandre, sier en talsmann for operatørselskapet Kokuka.

USA hevder de to skipene ble utsatt for angrep utført av Iran. Iran har tilbakevist anklagene og bedt om at det iverksettes uavhengig gransking. Også FNs generalsekretær António Guterres mener det må skje.

(©NTB)