Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair

I en pressemelding fra selskapet skriver Frontline fredag at selskapet vil utvise «ekstrem forsiktighet» når nye kontrakter i regionen vurderes.

– Selskapet vil vurdere alle mulige tiltak for å sikre sikkerheten til våre fartøy som for tiden opererer i området, skriver Frontline.

Evakuert

Eksplosjonen på tankskipet Front Altair fant sted torsdag klokka 5, lokal tid, kort tid etter at fartøyet hadde passert gjennom Hormuzstredet i Persiagolfen.

– Det viktigste er at alle de 23 medlemmene av mannskapet om bord Front Altair er uskadd etter å ha blitt reddet av lastefartøyet Hyundai Dubai og deretter fraktet av et iransk marinefartøy til havnebyen Jask, opplyser Frontline.

– Årsaken til eksplosjonen er ukjent for selskapet, selv om vi har utelukket muligheten for at den var forårsaket av mekanisk eller menneskelig feil.

Skadeomfang ukjent

Til E24 sier Frontline-sjef Robert Hvide Macleod at det umulig å si når tankskipet vil være tilbake i drift, fordi omfanget av skadene ikke er kjent ennå.

– Men skipet er sikret, så det er bra, sier han fredag kveld.

Selskapet opplyser at hendelsen vil bli gransket av selskapet sammen med en tredje part for å fastslå årsaken.

Hormuzstredet er en av de mest trafikkerte sjøfartsårene i verden, der mer enn 25 prosent av verdens sjøbårne råolje fraktes ut.

Frontline opplyser at på grunn av de økte regionale spenningene konsulterer de regionale sikkerhetseksperter for å sørge for sikkerheten til sine mannskap, fartøy og lasten selskapet har ansvar for.

