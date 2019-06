Millioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika

utenriks

Hele Argentina og Uruguay er rammet, bekrefter kraftselskapene Edesur Argentina og UTE på Twitter. De to landene har til sammen 48 millioner innbyggere.

Det skal også være registrert strømbrudd i Paraguay og det sørlige Brasil, melder BBC.

Argentinske medier melder at strømbruddet fant sted like etter klokken 7 søndag morgen, samme dag som innbyggerne i deler av landet går til urnene for å stemme i lokalvalg.

Over en time etter at de første meldingene om strømbruddet kom, kommer det nå rapporter om at strømmen har begynt å vende tilbake flere steder.

Energiminister Gustavo Lopetegui i Argentina sier at årsaken til strømbruddet ikke er kjent, og at myndighetene prøver å finne årsaken. Ministeren opplyser videre at strømmen er tilbake noen steder i Argentina, som i deler av Buenos Aires, men at det vil ta flere timer før strømmen er tilbake overalt.

Ifølge argentinske medier skal strømbruddet ha ført til togstans og feil med trafikklys. Flytrafikken skal ifølge den argentinske avisa Infobae fortsatt gå som normalt, ettersom flyplassene har strøm fra egne generatorer.

Innbyggere i de to landene har lagt ut bilder av mørklagte byer i sosiale medier under emneknaggen #SinLuz.

