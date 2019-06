Italias Salvini på USA-besøk – sier han har samme visjon som Trump

utenriks

Salvini er en av Europas førende ytre høyre-politikere og har blant annet markert seg ved ikke å la redningsskip med migranter og flyktninger legge til kai i Italia.

Under besøket i Washington tonet han imidlertid ned sin egen rolle i Italias omstridte asylpolitikk og var mer opptatt av å snakke om sin visjon for verden.

Han insisterte på at han og Trump-administrasjonen har samme syn både når det gjelder Iran, Venezuela, Libya, Midtøsten og det han kalte «Kinas arroganse mot Europa og Afrika».

Salvini møtte først USAs utenriksminister Mike Pompeo, deretter visepresident Mike Pence i Det hvite hus.

I likhet med president Donald Trump tar Salvini til orde for dialog med president Vladimir Putin for å sikre at Russland trekkes mot «vestlige verdier i stedet for å bli drevet i armene på Beijing».

Han insisterte også på at Israel, Brasil, Polen og Ungarn deler samme visjon for verden som Italia og USA.

