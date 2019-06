Valgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg

utenriks

Målinger foretatt etter at valglokalene stengte søndag kveld, viser at Torres lå best an i kampen om å vinne presidentstolen. På andrepass er den høyreorienterte Alejandro Giammattei. Han er en tidligere fengselsdirektør som ble fengslet og siden fikk sparken etter at en politioperasjon i et fengsel i 2007 førte til at sju innsatte døde.

I alt 19 kandidater har stilt til valg for å etterfølge Jimmy Morales som landets president, men flere også blitt ekskludert fra valgkampen. 1,8 millioner mennesker er stemmeberettiget, og de skal også stemme fram en nasjonalforsamling og ordførere.

Tilliten i forkant av valget var lav og en spørreundersøkelse viste at en av tre guatemalanere tror valgfusk vil finne sted. Avisen Prensa Libre meldte om at det i flere byer var kommet busser med velgere som var kommet fra andre steder for å stemme på bestemte lokale kandidater. I byen San Jorge er valget utsatt etter at den lokale valgkommisjonen var blitt truet på livet og hadde trukket seg.

Resultatet av valget er ventet mandag. Valgvinneren trenger halvparten av stemmene for å komme til makten. Dersom ingen av kandidatene får nok stemmer, vil det bli avholdt nytt valg i august.

(©NTB)