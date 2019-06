USA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten

utenriks

Opplysningen fra Pentagon kommer etter flere dagers eskalering av ordkrigen mellom USA og deres støttespillere i regionen, og Iran.

Ifølge amerikanske talsmenn er styrkeøkningen i området nødvendig for å være beredt til å møte en økende trussel fra Iran. Den økte beredskapen vil bestå av væpnede tropper og mere personell for økt overvåking og etterretning i regionen.

Den økte spenningen mellom USA og Iran kommer etter at Iran mandag opplyste at lageret av anriket uran vil overstige den fastsatte grensen på 300 kilo innen 27. juni. Samtidig beskylder USA landet for å stå bak angrepene mot flere tankskip i Omanbukta de siste dagene. Iran har på sin side hevdet at det er USA som har angrepet skipene.

