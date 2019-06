Donald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 2020

utenriks

Trump kom med kunngjøringen, som ventet, under et folkemøte i Orlando i Florida tirsdag kveld.

– Offisielt lanserer jeg mitt kandidatur for å stille som president i USA i 2020. Jeg kan love dere at jeg aldri vil svikte dere, sa Trump til de flere tusen tilhørerne.

Trump loddet stemningen blant publikum om han skulle beholde slagordet – «Make America Great Again» – eller om de i stedet skulle gå inn i den nye valgkampen med det nye «Keep America Great». Ikke uventet var det siste forslaget som fikk suverent størst tilslutning fra publikum.

– Så møt opp og stem. Vi skal ha en stor dag på valgdagen, en stor, stor dag, sa Trump til begeistrede tilhørere.

– Vi gjorde det én gang, nå skal vi gjøre det igjen og denne gangen skal vi avslutte jobben, sa Trump videre og ramset opp mange saker han har ryddet opp i under sin presidentperiode.

– Aldri sosialistisk

Presidenten ankom folkemøtet sammen med kona Melania Trump. Visepresident Mike Pence og hans kone Karen var også til stede på arrangementet på arenaen Amway Center.

I kjent stil holdt Trump en tale hvor han langet ut mot mediene han hevder sprer falske nyheter, mot demokratene han mener svikter lavinntektsgruppene i USA og om behovet for å stenge grensene. Han trakk fram at folk selv må få muligheten til å velge sin egen helseforsikring og ikke må være tvunget til å betale for andre enn seg selv.

– USA vil aldri bli et sosialistisk land, sa Trump med henvisning til konkurrent Bernie Sanders.

Innvandring og abort

Trump snakket lenge om innvandring og behovet for å stenge grensene. Han berømmet de ansatte i landets grensekontroll på den ene siden og kritiserte i neste runde demokratene for å svikte USAs lavinntektsgrupper som må slåss om de samme jobbene som ulovlige immigranter.

– Demokratene er blitt mer radikale og mer ekstreme enn noen gang. Det er moralsk forkastelig og et svik mot den amerikanske middelklassen og faktisk den amerikanske måten å leve på. Folk renner inn, sa Trump som la til at han hadde håp om en endring etter avtalen med Mexico.

Også temaet om abort ble tatt opp under talen. I løpet av Trumps tid som president har flere konservativt styrte delstater innført strengere regler mot å ta abort, flere steder så rigide at det i praksis er blitt forbudt. Målet skal være å få endret en omstridt høyesterettsdom fra 1973 som slår fast at retten til abort, er vernet av grunnloven.

– Republikanere tror at alt liv er et hellig liv fra Gud. Derfor har jeg bedt Kongressen å forhindre ekstremt sene aborter, sa Trump til solid bifall fra forsamlingen.

(©NTB)