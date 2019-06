Fransk skepsis til Facebooks nye valuta

utenriks

Kryptovaluta vil aldri kunne erstatte nasjonalstatenes valutaer, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire. Han varsler nå at G7-gruppen skal se på saken.

Gruppen omfatter verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

– Hvis Facebook ønsker å innføre et instrument for transaksjoner, hvorfor ikke? Men det er ikke noe spørsmål om dette kan bli en uavhengig valuta, sier finansministeren til radiokanalen Europe 1. Le Maire sier det må settes en begrensning.

Krever garantier

– Det kan ikke og må ikke bli en uavhengig valuta, med alle egenskapene til en uavhengig valuta, sier han, med henvisning til muligheten til å etablere statsgjeld og valutareserver, slik nasjonalstater kan.

– Suverenitetsaspektet må forbli i hendene på nasjonalstatene – og ikke private selskaper som er styrt av private interesser, legger han til.

Garantier må på plass for at kryptovalutaen ikke misbrukes, for eksempel til terrorfinansiering eller illegale aktiviteter, understreker Le Maire.

Frankrike har for tiden presidentskapet i G7-gruppen, og finansministeren sier han har bedt sentralbanksjefene i landene om å legge fram en rapport om saken innen midten av juli.

Her skal det redegjøres for hvilke garantier som må på plass når det gjelder kryptovalutaer.

Press

Facebook, som er blitt ett av verdens aller største selskaper, har den siste tiden blitt utsatt for et stadig økende press fra flere hold.

Avsløringer av omfattende deling av desinformasjon, aktørers bruk av plattformen for kampanjer for påvirkning av valg, kritikk mot deling av brukerdata og manglende oppgjør med ekstremisme er noen av sakene som har fått mye omtale.

Blant de fremste kritikerne er Frankrikes president Emmanuel Macron, som har gjort det klart at han mener de store nett-aktørene må gjøre mer for å løse problemene. Franske myndigheter er også i ferd med få på plass nye skatteregler for kjempeselskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple.

Mer brukerdata

Den nye valutaen vil gjøre det mulig for Facebook å samle inn «millioner av millioner» nye brukerdata, påpeker Le Maire.

– Dette forsterker min overbevisning om behovet for å regulere de digitale kjempene og sikre at de ikke står i en monopolsituasjon, sier han.

Blant de andre som er skeptiske til utviklingen, er den amerikanske kongressrepresentanten Maxine Waters.

– Gitt selskapets vanskelige fortid, ber jeg om at Facebook går med på å stille i bero den videre utviklingen av en kryptovaluta, inntil Kongressen og reguleringsmyndighetene har hatt en mulighet til å vurdere saken, sier demokraten Waters, som leder finanskomiteen i Representantenes hus.

Nonprofit-organisasjon

Facebook har fått med seg 28 partnere, deriblant Visa, MasterCard, Paypal og Uber, i utviklingen av libra.

En nonprofit-organisasjon basert i Genève skal på vegne av skaperne overvåke valutaen og råde over et fond med tradisjonelle penger som skal brukes til å holde den stabil.

Planene har vært kjent en stund, men tirsdag slapp nettverket en prototyp av libra i åpen kildekode slik at utviklere kan implementere valutaen i apper og tjenester og forberede seg på en lansering neste år.

Facebook blir bare en av flere stemmer i organisasjonen, men parallelt bygger nettgiganten en digital lommebok kalt Calibra som kan brukes til å oppbevare den nye valutaen.

Valutaen skal være regulert og i tråd med lokalt lovverk i markedene den er til stede i, både med tanke på svindel, hvitvasking og andre mulige utfordringer, ifølge Calibra-ledelsen.

