Kina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport

USAs argument for å stanse landets videre import er at Nord-Korea er i ferd med å nå taket på 500.000 fat drivstoff, som er volumet landet har lov til å importere ifølge gjeldende sanksjoner. Nord-Korea er ilagt strenge sanksjoner på en rekke områder, blant annet på brensel, på grunn av arbeidet med utvikle raketter og for å gjennomføre atomprøvesprengninger.

I forrige uke beskyldte USA Nord-Korea for å forsøke å bryte FN-sanksjonene. USA hevder at landet ved minst åtte anledninger har overført brensel til skip under nordkoreansk flagg. USA mener derfor sanksjonene må håndheves strengt inntil Nord-Korea går med på å skrinlegge våpenprogrammene sine.

Forslaget ble støttet av 25 land i FN, men Russland og Kina gikk imot. Begge landene mener forslaget fra USA må undersøkes nøyere. Verken Kina eller Russland har tillit til USAs data som viser at Nord-Korea opptil 70 ganger skal gjennomført slike overføringer til havs.

Torsdag skal Kinas president Xi Jinping på statsbesøk til Nord-Korea. Besøket blir det første av en kinesisk leder i Pyongyang på 14 år, ifølge statlig kinesisk TV.

