Mistenkte kan bli utpekt etter MH17-nedskytningen

Det skjer senere onsdag.

Gruppen dokumenterte i fjor at flyet ble skutt ned med en Buk-rakett fra det russiske forsvaret over et område som ble kontrollert av russiskstøttede opprørere øst i Ukraina.

Det er ventet at etterforskerne onsdag skal kunngjøre navnene på flere mistenkte personer, og at det også vil bli lagt fram siktelser mot dem.

Pressekonferansen i Nederland begynner klokken 13. Ifølge nederlandske medier er ofrenes slektninger allerede orientert om det som skal legges fram.

Boeing 777-flyet som var på vei fra Amsterdam til Malaysia, ble skutt ned 17. juli 2014. Alle de 298 om bord ble drept i nedskytningen, de fleste av dem var nederlendere.

Etterforskningsgruppen ledes av nederlandske myndigheter og har også malaysiske, australske, belgiske og ukrainske representanter. I tillegg til fysiske bevis, har gruppen også gått gjennom bilder, filmopptak og vitneforklaringer.

Russland nekter for å ha vært innblandet i nedskytningen og hevder raketten kan ha blitt skutt av ukrainske styrker.

