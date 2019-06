Optimisme på Asias børser etter dialog mellom USA og Kina

utenriks

Asiatiske børser begynte dagen med oppgang natt til onsdag, norsk tid. Tirsdag ettermiddag ble kjent at Kina og USA vil snakke sammen under G20-møtet neste uke og president Donald Trump fortalte om telefonkontakt og en god tone med president Xi Jinping. Også den kinesiske statslederen har kommentert kontakten i positive vendinger, ifølge statlige kinesiske medier.

Da børsene stengte i USA tirsdag hadde alle de tre hovedindeksene på Wall Street steget med 1 prosent eller mer. Da de asiatiske markedene åpnet ut på natten fortsatte den positive trenden. Hongkong-børsen startet opp mer enn 2 prosent, Singapore og Shanghai steg begge med 1,4 prosent og Sydney-børsen gikk opp 1 prosent.

Også i Taipei, Wellington og Seoul gikk indeksene opp med mer enn 1 prosent.

Optimismen i markedene har også trolig sammenheng med at Eurosonens sentralbanksjef Mario Draghi tirsdag antydet at planene om at et rentehopp er forkastet og at det stedet går mot lavere rente. Onsdag vil også USAs sentralbanksjef Jerome Powell kunngjøre sin beslutning om renteendring i USA. Det er ventet at renta skal holdes uendret, men at den på sikt skal ned.

Markedet har vært nervøst som følge av USAs handelskrig med Kina med straffetoll på en rekke varer, og med den varslede utestengningen av produkter fra Huawei fra amerikanske markeder. Signalene om dialog mellom landene blir derfor tolket positivt.

