Vincent van Goghs revolver solgt på auksjon

utenriks

Den rustne Lefaucheux-revolveren, som omtales som «kunstens mest berømte skytevåpen», ble kjøpt av en anonym samler som bød via telefon.

Nederlandske Vincent van Gogh endte sine dager i landsbyen Auvers-sur-Oise nord for Paris 29. juli 1890, der han tilbrakte de siste månedene av livet.

To dager tidligere skjøt han seg selv angivelig i brystet i en kornåker utenfor landsbyen, men overlevde. Såret ble imidlertid betent og legene greide ikke å redde 37-åringens liv.

Revolveren skal ha blitt funnet av en bonde i den samme kornåkeren i 1965, og han ga den til familien til vertshuseieren som i sin tid hadde lånt den til Vincent van Gogh.

Van Gogh Institute i Auvers-sur-Oise avviser imidlertid at revolveren som ble auksjonert bort, var den kunstneren skjøt seg selv med.

– Ingenting tilsier at restene av revolveren formelt er knyttet til van Gogs død, heter det i en uttalelse fra instituttet.

Art Auction, som sto for auksjonen, medgir at det ikke lar seg gjøre å fastslå med sikkerhet at revolveren som ble solgt var den samme som Vincent van Gogh skal ha skutt seg selv med.

Tester har imidlertid vist at revolveren hadde ligget i bakken i omtrent 75 år og av samme kaliber som kulen som ble funnet i maleren.

