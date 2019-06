Trump vil møte Putin i Japan

utenriks

Både Russlands leder og USAs president skal delta under møtet i Osaka i Japan neste uke. Under et intervju på Fox News torsdag sier Trump at han treffe Vladimir Putin mens han er der, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg vil komme overens med Russland, og jeg tror vi vil få til det, sa Trump under intervjuet.

Tidligere i uka bekreftet Trump at han også vil treffe Kinas president Xi Jinping i Osaka og diskutere handelssamarbeidet mellom de to landene. Også når det gjelder dette møtet uttaler Trump at han gjerne «vil komme overens med Kina» og har samme tiltro at han skal få til dette.

G20-møtet i Osaka vil bli arrangert den 28. og 29. juni.

