Kim Jong-un fikk brev fra Trump

utenriks

Statlig mediene i Nord-Korea offentliggjorde lørdag kveld at landets leder, Kim Jong-un, hadde mottatt et brev fra USAs president Donald Trump.

– Kim sa med tilfredshet at brevet har et fantastisk innhold, melder det koreanske Central News Agency.

Fra amerikansk side vil ikke Det hvite hus bekrefte at Trump faktisk har sendt noe brev til Nord-Korea.

Den nordkoreanske meldingen om Trumps brev kom bare to dager etter Kims besøk av kinas president Xi Jinping. Trump har sagt at han vil ha et møte med Jinping under det kommende i G20-møtet i Osaka neste uke.

Sist gang Trump og Kim Jong-un møttes i Vietnam i februar i år, diskuterte de Nord-Koreas atomvåpen. På forhånd var det håp om at de ville komme nærmere en enighet, men toppmøtet ble avsluttet tidligere enn planlagt uten konkrete resultater.

(©NTB)