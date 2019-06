USA beredt på å forhandle med Iran

utenriks

– Vi vil snakke med dem om hvordan vi skal sikre oss at vi alle følger samme strategi, og hvordan vi kan bygge en global koalisjon, sier han om tilnærmingen til Iran.

Samtidig åpner Pompeo for at USA kan forhandle direkte med Iran.

– Vi er forberedt på å forhandle uten forhåndsbetingelser. De vet akkurat hvor de finner oss, sier utenriksministeren ifølge Reuters.

Pompeo legger til at han er sikker på at partene vil kunne innlede samtaler med en gang det skulle bli klart at Iran er beredt til å opprette kontakt.

«Defensive hensikter»

President Donald Trumps varslede nye sanksjoner mot Iran skal etter planen tre i kraft mandag.

Samtidig ber USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook, alle nasjoner om å gjøre diplomatiske bestrebelser for å påvirke Iran til å trappe ned konflikten og «møte diplomati med diplomati».

– Vi er ikke interessert i en militær konflikt med Iran. Vi har utelukkende defensive hensikter med å forsterke våre styrkers nærvær i regionen, sier Hook.

Samtidig kommer det svært ulike signaler fra Trump: I løpet av et par dager har presidenten både truet Iran med utslettelse og hevdet at han kan bli Irans bestevenn – før han varslet nye sanksjoner mot landet.

Strid om atomvåpen

Trump gjentok lørdag at Iran ikke må få utvikle atomvåpen.

– Når de går med på det, vil de bli et veldig rikt land. De vil bli så lykkelige, og jeg vil bli deres beste venn, sa presidenten.

Hvis han mener alvor, burde i utgangspunktet alt ligge til rette for en kraftig forbedring av forholdet mellom Iran og USA. Irans ledere har gjentatte ganger gjennom en årrekke forsikret at de ikke ønsker seg atomvåpen.

Men USA stoler ikke på disse forsikringene, og det gjør heller ikke Irans regionale rivaler Israel og Saudi-Arabia – som begge er nære allierte med USA.

I tillegg har USA kommet med en rekke andre krav som ikke er direkte knyttet til atomvåpen, blant annet at Iran endrer sin utenrikspolitikk.

Avlyste angrep

Det spente forholdet mellom Iran og USA ble kraftig forverret da den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned en amerikansk drone natt til torsdag.

Overvåkingsdronen skal ha hatt et vingespenn på 35 meter og en prislapp på nesten en milliard kroner. Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener den var i internasjonalt luftrom da den ble skutt ned.

Irans utenriksminister Javad Zarif har på Twitter lagt ut et kart han mener beviser at dronen var i iransk luftrom.

– Den siste hendelsen var nok en gang et brudd på internasjonale regler, sier Irans president Hassan Rouhani søndag, i sin første uttalelse etter nedskytingen.

Han sier Iran ble nødt til å skyte ned dronen, da den ikke lyttet til gjentatte advarsler.

Direkte angrep

Nedskytingen skal ha vært første gang Iran har rettet et angrep direkte mot det amerikanske militæret.

Trump har fortalt at han torsdag vurderte å svare med et militært angrep på Iran. Militæraksjonen ville trolig vært rettet blant annet mot iranske radarstasjoner og rakettbatterier. Trump hevder han avlyste angrepet i siste liten etter å ha fått vite at 150 iranere kunne bli drept.

Søndag la Zarif på Twitter ut nok et kart, som han mener viser at en annen amerikansk drone befant seg i iransk luftrom 26. mai. Zarif sier dronen hadde trengt seg inn tross flere advarsler.

Ifølge ham var det snakk om et amerikanskprodusert MQ9 Reaper-fly.

