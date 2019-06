Aktivist i Polen pågrepet for å ha fornærmet nasjonen

utenriks

Aktivisten ble pågrepet lørdag under et offentlig arrangement som polske nasjonalister forstyrret.

Den konservative nasjonalistregjeringen i Polen har brukt politiet og andre institusjoner for å støtte opp under dem som viser lojalitet. En justispolitiker i regjeringskoalisjonen forsvarer pågripelsen.

– Ingen person eller nasjon skal fornærmes, sier Patryk Jaki.

Opposisjonspolitikeren Slawomir Neumann kaller på sin side saken absurd. Han mener statens makt brukes til å signalisere til enkelte grupper at de kan gå ustraffet «og vil bli beskyttet av staten til enhver tid».

Pågripelsen av aktivisten Tomasz Grabowski skjedde i grensebyen Przemysl nær Ukraina, under et offentlig arrangement med mål om å fremme dialog mellom de to nabolandene.

En gruppe polske nasjonalister dukket opp og forsøkte å avbryte arrangementet ved å spille høy musikk. De holdt også opp bannere med påskriften «Wolyn 1943», en referanse til en massakre utført av ukrainere mot polakker under krigen.

Lederen for en ukrainsk forening i Polen sier politiet unnlot å gripe inn da de ble bedt om å reagere mot nasjonalistene.

Men da aktivisten begynte å ropte «ned med polsk fascisme», pågrep politiet ham mens han bar på et EU-flagg, ifølge bilder fra TVN24. Grabowski sier han ble sluppet løs etter seks timer. Forbrytelsen han er siktet for, har en strafferamme på opptil tre år i fengsel, opplyser politiet.

