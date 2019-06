Danske regeringsforhandlinger spisser seg til

utenriks

Mens Enhedslisten er rød blokks mest venstreorienterte parti, er Radikale Venstre et sosialliberalt sentrumsparti. Avstanden mellom de to er stor når det gjelder økonomisk politikk.

Tirsdag var det kun Pernille Skipper fra Enhedslisten som forhandlet med Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som har fått i oppdrag å danne regjering etter valget 5. juni.

– Vi har ikke lagt noe på bordet som vi tenkte kunne sjenere andre, eller som vi visste andre ikke kunne leve med. Det er et spørsmål om å finne en ny retning, som vi alle kan se oss selv i, sier Skipper.

Hun mener at Radikale Venstre har lagt fram forslag som de visste at de andre partiene ikke kunne godta.

– Ja, det må man si. Det har vært mange ting, sier hun.

Radikale Venstre ønsker blant annet å få flere penger til velferd ved at flere arbeider mer og lenger. Partiet vil også ha arbeidslivsreformer og åpne for mer utenlandsk arbeidskraft.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau ønsker Enhedslisten et vern i avtaleteksten mot at ulikheten i samfunnet øker. Partiet frykter at forslagene til Radikale Venstre vil føre til dårligere forhold for arbeidsløse og en undergraving av det danske arbeidsmarkedet.

