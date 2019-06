To skutt og drept utenfor København

utenriks

En av mennene ble erklært død på stedet, mens det andre offeret døde etter å ha blitt brakt til sykehus i kritisk tilstand. Politiet fikk melding om skytingen i 18-tiden tirsdag.

Sent samme kveld har politiet fortsatt ikke klart å identifisere ofrene. Verken motiv eller omstendigheter rundt skytingen er kjent.

– Men det er avfyrt svært mange skudd fra både pistoler og automatrifler, sier visepolitiinspektør Søren Rye.

Etter skytingen flyktet gjerningspersonene i en lys Audi stasjonsvogn, som senere ble funnet forlatt på Nærum, under 15 kilometer nord for åstedet.

Bilder fra åstedet viser en svenskregistrert personbil med kulehull, men politiet kan ikke si om de to avdøde personene satt i bilen med kulehull. Politiet etterlyser vitner i saken.

Politiet bekrefter at en person ble tatt inn til avhør etter skytingen i et boligområde nord for København, men understreker at vedkommende er et vitne, ifølge danske TV 2.

(©NTB)