Kraftig jordskjelv rammet Mellom-Amerika

Jordskjelvet er målt til 6,3 og har ifølge amerikanske US Geological Survey trolig forårsaket «betydelig skade».

Skjelvet rammet området rundt midnatt natt til onsdag lokal tid og hadde sitt senter 10 kilometer under bakken, rundt 2 kilometer fra Progreso i Panama.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om skader, men ifølge USGS har tidligere jordskjelv av denne styrken i området forårsaket skader som tilsvarer opptil 4 prosent av Panamas bruttonasjonalprodukt.

Ifølge Costa Ricas seismologiske institutt (RSN) hadde skjelvet sitt episenter 11 kilometer øst for grensebyen Puerto Armuelles.

Jordskjelvet kunne også merkes i Costa Ricas hovedstad San José og i mange andre deler av landet, men det er ikke slått tsunami-alarm.

I november 2017 ble Costa Rica rammet av et jordskjelv målt til 6,5, men dette forårsaket begrensede skader.

To måneder tidligere omkom over 300 mennesker i et jordskjelv målt til 7,1 i Mexico.

