Norge støtter forslag om å kaste Tyrkia ut av F-35-programmet

USA er rasende på Tyrkia etter at landet har nektet å trekke seg fra en handel om kjøpe S-400 luftvernmissiler fra Russland. Dersom ikke Tyrkia avbestiller våpensystemet innen 31. juli vil amerikanerne ikke ha landet med i samarbeidet om de nye kampflyene F-35.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han støtter amerikanerne i deres reaksjon overfor Tyrkia,

– Det er åpenbart at det å gjøre F-35 programmet sårbart, det er det ingen av partnerne som er interessert i, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

Tyrkia og Norge har sammen med Danmark, Italia og Nederland gått til innkjøp av det nye kampflyet.

– F35 programmet er den største investeringen vi noen gang har gjort. Når man i programmet vurderer det slik at dette øker sårbarheten., så er ikke vi villig til å være med på det, sier Bakke-Jensen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at kjøpet av de russiske missilene handler om Tyrkias suverenitet og sa til sin egen partigruppe tirsdag at det er uaktuelt for landet å gå tilbake på avtalen.

