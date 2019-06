Norske næringslivstopper tiltalt i USA

utenriks

Amerikansk påtalemyndighet mener Ingar Skiaker og Øyvind Ervik på vegne av selskapet blant annet har samarbeidet med konkurrenter, deltatt i budrigging og vært delaktig i prissamarbeid på biltransport til og fra USA, blant annet Baltimore havn. Det kommer fram av en pressemelding det amerikanske justisdepartementet sendte ut torsdag morgen, norsk tid.

Skiaker og Ervik har vært henholdsvis administrerende direktør og driftsdirektør i Höegh Autoliners.

– En tiltale er ikke det samme som en dom. Hva jeg gjør videre, har jeg ikke tatt stilling til, skriver Ingar Skiaker i en tekstmelding til Dagens Næringsliv.

Øyvind Ervik skriver til DN at han ikke har noen kommentar utover at han ikke lenger har noe forhold til Höegh-gruppen.

Gikk av som direktør

Ifølge tiltalen skal de straffbare forholdene ha pågått fra 2006 til 2012. Höegh Autoliners har tidligere erkjent straffskyld i saken og blitt dømt til å betale en bot på 21 millioner dollar – rundt 178 millioner kroner etter dagens kurs.

Skiaker gikk av som øverste leder for Höegh Autoliner i 2017 som en direkte konsekvens av myndighetenes etterforskning av bilfraktindustrien. Han hadde da vært i forskjellige stillinger i konsernet i rundt 30 år. Höegh Autoliners inngikk i september samme år et forlik med det amerikanske justisdepartementet, ifølge Hegnar.no.

Beklaget feil

Styreleder Leif O. Høegh beklaget «de feil som er gjort av selskapet» i et intervju om Skiakers avgang.

– Som konsekvens av at administrerende direktør har det øverste, organisasjonsmessige ansvar, har Ingar Skiaker besluttet å fratre sin stilling. Det er beklagelig at han fratrer, men i denne uheldige situasjonen føler jeg meg trygg på at vi har funnet en balansert løsning for alle involverte, sa Høegh.

Totalt er 13 toppsjefer tiltalt i den amerikansk straffesaken. I tillegg til Höegh har fem andre selskaper erkjent skyld i å ha deltatt i den konkurransehemmende virksomheten.

Det har ført til samlede bøter på totalt 255 millioner dollar.

