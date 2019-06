Kaptein på migrantskip risikerer fengselsstraff i Italia

utenriks

Etter å ha seilt i to uker med stadig mer forkomne migranter i en hetebølge i Middelhavet, ignorerte den tyske kapteinen Carola Rackete (31) på Sea-Watch 3 et italiensk forbud mot å gå inn i italiensk territorialfarvann. Sent fredag kveld presset hun skipet inn i havna på den italienske øya Lampedusa.

En båt fra det italienske toll- og grensepolitiet forsøkte å hindre henne i å legge til kai, men måtte gi seg for ikke å bli klemt mot en brygge.

Rackete ble umiddelbart pågrepet av italiensk politi, og hun risikerer å bli dømt til fengselsstraff. Ifølge italiensk straffelov er strafferammen for å ha nektet å adlyde et militært fartøy, opptil ti års fengsel.

Rasende Salvini

Det tyske redningsskipet plukket opp 53 migranter fra en liten gummibåt utenfor kysten av Libya 12. juni. Etter det er 13 av de mest sårbare evakuert og brakt til Lampedusa av humanitære eller medisinske grunner, men Italias innenriksminister Matteo Salvini insisterte på at de øvrige ikke var velkomne.

Salvini raser mot kaptein Rackete etter at hun tvang skipet til kai.

– Hun har begått en alvorlig kriminell handling, en krigshandling, sa Salvini lørdag og krever at hun må fengsles.

– En plikt å redde liv

Tysklands utenriksminister Heiko Maas oppfordrer italienerne til å besinne seg og peker på at folk som redder mennesker i havsnød ikke må bli straffeforfulgt.

Også Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn oppfordrer italienske myndigheter til å løslate Rackete. I et åpent brev til Italias utenriksminister Enzo Moavero skriver Asselborn at den tyske kapteinen «trosset italienske myndigheter ene og alene for å redde liv».

– Å redde liv er en plikt og må aldri klassifiseres som en kriminell handling, skriver Asselborn.

Før båten gikk til havn, lå det an til en politisk løsning for migrantene. Finland, Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Portugal har sagt at de vil ta imot noen migranter hver.

Men selv om det var enighet fra andre land om å ta imot migrantene, kom det ingen tillatelse fra italienske myndigheter til å gå til kai og slippe migrantene i land.

De 40 migrantene som var om bord, fikk likevel gå i land og ble fraktet til et mottakssenter på Lampedusa.

Bekymret

Kaptein Rackete hadde tidligere sagt at hun var bekymret for den psykiske tilstanden til migrantene og at det var grunnen til at hun valgte å ta skipet inn til kai.

