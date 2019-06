Trump åpner for å møte Kim Jong-un i Korea

utenriks

Trump reiser til Sør-Korea lørdag ettermiddag etter at han er ferdig med møtene han skal ha i forbindelse med G20-møtet i Osaka i Japan, inkludert et møte med Kinas president Xi Jinping.

– Jeg reiser til Sør-Korea (med president Moon). Mens jeg er der, hvis formann Kim fra Nord-Korea ser dette, ville jeg møte ham ved grensa/DMZ bare for å ta ham i hånden og si hallo(?), skrev Trump på Twitter lørdag morgen.

Senere sa han at tweeten kun var en føler og at han ikke vet hvor Kim befinner seg for tiden.

Om det blir et møte, er det ikke klart hva agendaen ville være, men Trump sa at det bare ville være snakk om et kjapt møte på to minutter. For Kim ville et slikt møte imidlertid være en betydelig PR-seier.

Fiasko i Vietnam

Trumps siste møte med Kim i Vietnam tidligere i år endte i fiasko uten noen avtale om atomnedrustning på den koreanske halvøya. De to møttes første gang i Singapore i 2018.

Besøk i den demilitariserte sonen DMZ, den tungt bevoktede, brede grenselinjen mellom Nord- og Sør-Korea, skjer vanligvis i dypeste hemmelighet og med strenge sikkerhetstiltak. Trump forsøkte å besøke DMZ sist han var i Sør-Korea i 2017, men helikopteret hans ble hindret av tett tåke.

Bekreftet besøk i DMZ

Før han reiste fra Washington, var det ikke klart om han skulle besøke grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sonen, men under et møte med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bekreftet han overfor pressen at et slikt besøk er planlagt.

Det er heller ikke klart om det allerede er gjort avtale med Kim om et møte i Panmunjom. Før reisen avviste tjenestemenn i Washington at det ville bli noe møte mellom Trump og Kim i løpet av reisen til Asia.

Nordkoreanske medier har ikke nevnt muligheten for et slikt møte, og Sør-Koreas presidentkontor hadde ingen kommentar. Trump skal lørdag kveld spise middag med Sør-Koreas president Moon Jae-in.

(©NTB)