Trump og Xi inngår våpenhvile i handelskrigen

utenriks

– Svært godt, var Trumps karakteristikk av møtet med Xi som fant sted på sidelinjen under G20-møtet i Osaka i Japan.

Det var også oppfatningen i Kina, som var raskt ute med å melde at Trump og Xi var enige om våpenhvile i handelskrigen.

Trump bekreftet noen timer senere at det «inntil videre» ikke vil bli innført høyere tollsatser på flere kinesiske varer og at forhandlingene om en handelsavtale nå er tilbake på sporet.

– Vi gjenopptar arbeidet med Kina der vi slapp, sa han lørdag.

Utmerket forhold

De to lederne slo an en forsiktig optimistisk tone alt før lørdagens møte.

– Vi har hatt et utmerket forhold. Men vil ønsker å få til noe som utjevner det når det gjelder handel, sa Trump.

Xi mintes på sin side æraen med ping pong-diplomati som innledet normalisering av forholdet mellom de to landene. Han understreket også at både USA og Kina har alt å tjene på å samarbeide og mye å tape på konfrontasjon.

– Samarbeid og dialog er bedre enn spenning og konfrontasjon, sa han.

Huawei-nøtt

Et av temaene under samtalen var Huawei, som Trump har utestengt fra det amerikanske markedet fordi selskapet angivelig utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

Etter møtet med Xi understreket Trump at amerikanske selskap fortsatt kan få levere komponenter til Huawei.

– Vi sender og vi selger enorme mengder produkter som benyttes i ulike ting Huawei produserer, og jeg mener at det er OK at vi fortsetter å selge dem produkter, sa han.

Huaweis utestengelse fra USA sa han derimot ingenting om. En oppheving av utestengelsen skal være et av Kinas krav i forhandlingene om en ny handelsavtale.

