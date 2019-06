USA utplasserer jagerfly i Qatar

utenriks

USAs sentralkommando opplyste fredag at F-22-flyene ankom al-Udeid-basen «for å forsvare amerikanske styrker og interesser».

Sentralkommandoen postet flere bilder av flyene som landet i Qatar torsdag, og sa at det er første gang slike fly har vært utplassert på al-Udeid-basen. De har tidligere vært på en base i Emiratene for å støtte USAs styrker i Syria.

Fire bombefly av typen B-52 ble sendt til al-Udeid i begynnelsen av mai etter at Det hvite hus kunngjorde at et hangarskip skulle sendes til regionen som svar på angivelige iranske trusler.

I de siste ukene er også rakettforsvarssystemer av typen Patriot sendt til regionen.

(©NTB)