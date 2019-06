EU gjør nytt forsøk på å legge lederkabalen

utenriks

Søndag kveld møttes stats- og regjeringssjefene i EU til middag i Brussel for å gjøre et nytt forsøk på å få unionens vanskelige lederkabal til å gå opp.

I alt fem av EUs toppjobber skal fordeles, med posten som president for EU-kommisjonen som spar ess.

Like i forkant av møtet ble et forslag til pakkeløsning lagt på bordet. Men ifølge Tysklands statsminister Angela Merkel er det alt annet enn gitt at lederne vil nå enighet.

– Det blir ingen veldig enkel diskusjon, for å si det forsiktig, sa hun.

Pakkeforslag

Etter det NTB kjenner til, skal den foreslåtte pakkeløsningen ha kommet på plass i diskusjoner mellom Frankrike, Nederland, Spania og Tyskland under G20-toppmøtet i den japanske byen Osaka.

De europeiske lederne reiste deretter rett videre til Brussel, der EUs president Donald Tusk søndag ettermiddag møtte lederne for de ulike partigruppene i EU-parlamentet for å orientere dem om situasjonen.

Tusk skal på dette møtet ha presentert forslaget, som går ut på at sosialdemokratene får posten som president for EU-kommisjonen, mens den liberale partigruppen får posten som EUs president og de konservative får utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet.

De fire landene som står bak forslaget, mener dette er en pakke som vil kunne få flertall, opplyser en sentralt plassert EU-kilde til NTB.

Håp om enighet

Frankrikes president Emmanuel Macron ga uttrykk for optimisme da han ankom til toppmøtemiddagen. Ifølge ham er det håp om enighet i løpet av kvelden.

Selv nevnte Macron tre personer som han mener har de riktige kvalifikasjonene: franske Michel Barnier, danske Margrethe Vestager og nederlandske Frans Timmermans.

Macron la til at det må være minst to kvinner blant de nye EU-sjefene, og at det også er viktig at pakken som til slutt legges fram, er politisk og geografisk balansert.

Timmermans får favorittstempel

Tusk skal for sin del ikke ha nevnt noen konkrete navn.

Men en løsning der sosialdemokratene får posten som kommisjonspresident, lover godt for Frans Timmermans. Han har nemlig vært de europeiske sosialdemokratenes offisielle spisskandidat i lederkampen.

Timmermans har tidligere vært utenriksminister i Nederland og er i dag visepresident i EU-kommisjonen. Han er kjent som ekstremt språksterk og snakker engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk flytende.

Men Timmermans har også vært EUs feltmarskalk i kampen mot illiberale tendenser i den østlige delen av EU, noe som har gjort ham svært upopulær i medlemsland som Polen og Ungarn.

Dårlig nytt for Weber

En konstellasjon med Timmermans på topp vil også bety at tyske Manfred Weber må vike. Han har vært spisskandidat for de konservative partiene, som ble største gruppe i EU-valget i slutten av mai. Men Weber er av mange blitt avskrevet som en for svak kandidat, ettersom hans politiske erfaring i stor grad begrenser seg til EU-parlamentet.

Om det ikke lykkes å komme til enighet søndag kveld, har Tusk ryddet kalenderen for en frokost mandag for å diskutere lederkabalen videre.

