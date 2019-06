Ordkrig mellom Tyskland og Italia om pågrepet migrantskip-kaptein

utenriks

Den tyske kapteinen Carola Rackete (31) risikerer ti års fengsel for å presset seg forbi et militærfartøy og for menneskesmugling.

Hun tvang skipet sitt til kai på Lampedusa i Italia for å få satt 40 migranter i land.

Ifølge Rackete var migrantene så desperate at de kunne kastet seg i havet, selv om mange av dem ikke kunne svømme.

– Det var ikke en voldelig handling, men en handling av ulydighet, sier hun.

Ingen ble skadd i hendelsen.

Politiske spenninger

Håndteringen av den tyske kapteinen har ført til politiske spenninger mellom Tyskland og Italia.

Søndag uttalte Tysklands president Frank Walter Steinmeier til tysk tv at Europa bør gjøre mer for å løse migrantkrisen. Han kritiserte også Italias håndtering av saken.

– Noen som redder menneskeliv kan ikke bli regnet som kriminelle, sa Steinmeier.

Det fikk Italias innenriksminister Matteo Salvini til å reagere:

– Vi ber vanligvis Tysklands president om å bry seg om det som skjer i Tyskland, og hvis mulig, be sine medborgere om å ikke bryte italienske lover.

Samler inn penger

Etter pågripelsen har to tyske tv-personligheter lansert en donasjonskampanje for dekke Racketes rettskostnader. Søndag kveld er det samlet inn rundt 6,3 millioner norske kroner.

En Facebook-kampanje som ble startet av en italiensk aktivist har samlet inn rundt 4,1 millioner norske kroner.

– Vi er overbevist om at noen som redder liv ikke er en kriminell. Alle som tror noe annet tar rett og slett feil, sier Jan Boehmermann, som er en av de to tyske tv-personlighetene, i en video som har blitt lagt ut på You Tube.

De 40 migrantene har fått lov til å gå i land og befinner seg på et mottakssenter. De venter på å få reise til Frankrike, Tyskland, Finland, Luxembourg eller Portugal.

Ifølge italienske medier foretok politiet og kystvakten en redningsaksjon søndag hvor 55 migranter reddet fra det samme området. Blant dem befant det seg fire barn og tre gravide kvinner.

